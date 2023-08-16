律师解读摄影师自己作品被告侵权事件：视觉中国无权维权，甚至可能涉嫌欺诈

8 月 16 日上午消息，这两天知名摄影师维权视觉中国事件引发热议，双方对于图片的版权问题展开争论。

对此，上海大邦律师事务所高级合伙人，知识产权律师游云庭向新浪科技表示：“看视觉中国的声明，他们只有作品销售的权利而没有作品的著作权授权及相应的维权权利，而在本案中，他们向图片使用者，行使的是著作权维权的权利，要求对方就过往的使用行为支付每张数百元的图片授权费用，这个行为的性质，我认为是无权维权，如果是出于疏忽的，则涉嫌冒名维权，侵犯了图片著作权人的权利。如果是故意的，并且是该公司大规模普遍行为的，除了民事侵权外，则涉嫌欺诈，可能被行政处罚。情节严重的，比如隐瞒维权事实，不向版权人支付分成费的，甚至可能涉嫌诈骗犯罪。”

知名摄影师 @jeff 的星空之旅 昨日在微博上公开发声，称收到了视觉中国打来的电话，说自己公众号侵权使用了他们 173 张照片，还要赔偿他们 8 万多元！jeff 表示自己未和视觉中国进行合作，也没传过他们图库，要求视觉中国给出合理解释。

对此，视觉中国回应称，经初步核实，涉事图片系该摄影师授权图片库 Stocktrek Images 进行销售，Stocktrek Images 又将相关图片授权给 Getty Images 销售。视觉中国作为 Getty Images 在中国大陆地区的独家合作伙伴，拥有对包括涉事相关图片在内的完整的销售权利，涉事图片的销售授权链条清晰完整。

今日，jeff 再度发文称，不接受视觉中国的观点。并表示，已与 Stocktrek 进行核实，Stocktrek 明确告知视觉中国无权销售其作品，也没有其作品的任何版权。Getty 也无权将其作品再次转授。“这里没有误会，到现在，你们依然在网上非法销售我的作品，向我与他人谎称你们拥有作品的著作权并索赔。请立即停止你们的侵权行为！！！”

jeff 作为照片的拍摄者，他及他的公司使用其照片会涉及侵权吗？游云庭律师表示，照片的拍摄者，如果把照片的权利以独占许可的方式授权给第三方的，则自己使用时也应当获取第三方的授权，但如果在授权时只是一个普通的许可，或者排他的许可，保留自己使用的权利的，则可以继续使用。

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