消息称 iQOO 新机提供 24GB+1TB 版本，取消传统塑料支架

IT之家 8 月 16 日消息，继一加、小米 Redmi、realme 推出或官宣 24GB 内存版本之后，消息称 vivo 手机也会进行跟进。

据博主 @数码闲聊站 爆料，vivo 将“安排”24GB LPDDR5X+1TB UFS 4.0 版本，预计为 iQOO 新机，1.5K 和 2K 新基材护眼屏均取消了传统塑料支架，骁龙 8 Gen 3 系列新机的影像有小幅度升级。

▲ iQOO 11S ，图源 iQOO 官网

据IT之家此前报道，一加 Ace 2 Pro 手机此前已经官宣全球首发 24GB 超级内存，该产品将于今天下午 14:30 正式发布，比 Redmi K60 至尊版手机发布日期（8 月 14 日）晚了两天。而后者虽然已经发布，但 24GB 版本要等到 8 月 22 日才正式开售。两款新机的 24GB 机型究竟谁能率先上市，还不得而知。

此外，realme 真我 GT 5 昨日也官宣搭载 24GB 内存，并未公布具体发布日期。

目前，Redmi K60 至尊版 24GB+1TB 版本的首发价已经公布为 3599 元（天玑 9200+ 处理器），一加 Ace 2 Pro、真我 GT 5、iQOO 新机的大内存版本售价能否带来惊喜，大家可以期待一下。

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