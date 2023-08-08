vivo V29e 手机渲染图曝光，预计本月发布

IT之家 8 月 8 日消息，vivo V29 系列于 6 月份首次亮相，首款手机是在欧洲发布的 V29 Lite，随后又推出了普通版的 V29。现在该系列又有一款新机 vivo V29e 曝光，其渲染图已经出炉，新机预计将在本月晚些时候发布。

这些图片是由 Ishan Agarwal 和 91Mobiles 分享的，从图片来看新机与其他两款 V29 手机有所不同。首先，新机没有摄像头岛，只有两个单独的摄像头。也没有“Aura Light”，即 V29 上的 15.6 毫米 LED 圆圈，可以为人像拍摄提供均匀的光照。主摄像头应该有 6400 万像素的传感器和光学防抖功能，类似于 V29 Lite（该机也只有一个普通的 LED 闪光灯）。

另一个主要区别是显示屏 ——V29 和 V29 Lite 都采用 6.78 英寸的 AMOLED 面板，而且都是曲面的。现在不知道 V29e 显示屏的大小（猜测是 6.78 英寸），但看起来似乎是直屏，边缘有很小的弧度。

此外 Geekbench 跑分显示，这款手机应该搭载骁龙 480 芯片组，不过也有报道称搭载的是一款联发科 7000 系列芯片。V29 使用了骁龙 778G 芯片组，V29 Lite 使用了骁龙 695 芯片组。

电池方面预计与 V29 相同，即 4600mAh 电池和 80W 快充。需要注意的是，这一系列还应该有第四款设备，即 vivo V29 Pro。自从 5 月份发布了一个预告片后，就没有再听到过它的消息。

据悉 vivo V29e 国行对应的手机应该是 vivo Y79，目前新机的发布时间还未公布，IT之家将保持关注。

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