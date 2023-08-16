蔚来手机即将上市，网友反馈蔚来现已向车主征集购买意向

IT之家 8 月 16 日消息，据IT之家网友反馈，日前多个省份的蔚来车友群收到了手机购买意向表。在今年春季举行的电动汽车百人会论坛上，蔚来创始人李斌曾透露，蔚来手机将于今年第三季度发布，并实现交付。

网友截图显示，凡是通过车友会提交手机购买意向的车友，并且在手机正式开放购买后 72 小时内完成订单支付，即可享受，车友会专属配件包一份。其中包括一件车友会定制 Logo 的专属配件包、一个车友会定制 Logo 的手机壳以及一个车友会定制 Logo 的手机环形支架。

据IT之家此前报道，蔚来手机近期已在工信部完成入网，型号为 N2301，申请单位为蔚来移动科技有限公司，目前暂未公布证件照。此外，蔚来手机还通过了工信部无线电核准，该机型将支持 2G（GSM）、联通 3G（WCDMA）、CDMA、移动 + 联通 4G（TD-LTE / LTE FDD）以及 5G 等网络制式，并且支持 UWB 超宽带技术，预计支持数字车钥匙功能。

蔚来创始人李斌曾不止一次提及蔚来手机产品。去年 7 月，李斌便透露公司正在推进手机业务，在去年 12 月举行的 NIO Day 2022 活动上，李斌再次表示，蔚来手机已经在造了，并计划每年开发一款新手机，像苹果一样。

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