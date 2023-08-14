微软 Office 将于 9 月迎来全新默认主题和字体，配色大变样

IT之家 8 月 14 日消息，微软目前正在测试一个新的 Office 默认主题，根据微软 Microsoft 365 路线图的最新信息，该主题将于下个月（9 月）向所有微软 365 用户推出。微软表示，它正在用新的 Aptos 字体、新的调色板、样式和更新的默认线宽刷新默认的 Office 主题。

据IT之家此前报道，微软设计（Microsoft Design）团队上个月已经透露，Aptos 是 Word、Outlook、PowerPoint 和 Excel 等应用程序的新默认字体，将取代已经用了 15 年的 Calibri 字体。

该字体更改还将与文档中使用的默认样式和调色板的更改相结合。

调色板最大的变化是黄色被删除，取而代之的是深绿色，其中一种较浅的蓝色被换成了深青色。微软表示，这将使 Office 文档中可用的形状和线条之间形成更好的对比。

微软 Microsoft 365 应用的产品经理 Jess Kwok 表示，Word 和 Outlook 的默认样式也在更新，以“使其易于阅读、看起来更专业、更易于导航”。

微软已于 7 月开始与面向 Microsoft 365 Insiders 用户测试这些变化，该公司现在表示，这些变化将在 9 月的某个时候向所有用户推出，IT之家小伙伴可以期待一下。

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