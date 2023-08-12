《博德之门 3》游戏晒成绩：累计时长 1225 年、半精灵种族最受欢迎

IT之家 8 月 12 日消息，根据 Metacritic 网站的最新数据，由 Larian Studios 开发的角色扮演游戏《博德之门 3》目前已经超越《塞尔达传说：王国之泪》，成为截至目前 2023 年评分最高的新游戏，获得了几乎一致的好评。

Larian 今天更新了 Steam 动态，晒出了游戏上线以来取得的骄人成绩。官方表示《博德之门 3》上线之后，玩家累计游戏时长已经超过 1225 年，其中有 368 名玩家在短短 3 天内通关。

统计数据还显示，93% 的《博德之门 3》玩家喜欢自定义角色，最受欢迎的角色种族是半精灵；最受欢迎的职业是圣骑士。

《博德之门 3》是一款体量非常大的游戏，在发售当天并没有多少评论发表，在发售后几天才逐渐出现，但许多主流媒体还没有对该游戏发表意见。因此，《博德之门 3》的总评分仍然处于波动中，而且肯定会有所改变。

此外，《博德之门 3》还没有在所有平台上发售。《博德之门 3》的 PS5 版本还要等到 9 月 6 日才能上市，届时可以预期会有更多的评论出现。

IT之家在此附上成绩链接，感兴趣的玩家可以点击阅读。

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