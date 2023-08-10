《博德之门 3》超越《王国之泪》，成 M 站年内评分最高游戏

IT之家 8 月 10 日消息，根据 Metacritic 网站的最新数据，由 Larian Studios 开发的角色扮演游戏《博德之门 3》目前已经超越《塞尔达传说：王国之泪》，成为截至目前 2023 年评分最高的新游戏，获得了几乎一致的好评。

IT之家注意到，《博德之门 3》的总评分目前为 97 分，这使得它成为了 2023 年评分最高的新游戏，也是有史以来评分最高的游戏之一，超过了《塞尔达传说：王国之泪》（96 分）登上了 2023 年的榜首。

《博德之门 3》是一款体量非常大的游戏，在发售当天并没有多少评论发表，在发售后几天才逐渐出现，但许多主流媒体还没有对该游戏发表意见。因此，《博德之门 3》的总评分仍然处于波动中，而且肯定会有所改变。

此外，《博德之门 3》还没有在所有平台上发售。《博德之门 3》的 PS5 版本还要等到 9 月 6 日才能上市，届时可以预期会有更多的评论出现。这对于一些评论汇总网站来说很重要，比如 OpenCritic，但由于 Metacritic 网站按照平台来分类游戏，所以 PS5 版本不会影响 PC 版本在该网站上的评分。

《博德之门 3》目前已经于 8 月 3 日在 PC 平台上发售，PS5 版本将于 9 月 6 日发售，该游戏也正在开发 Xbox 版本。

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