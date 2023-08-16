索泰推出新款 ZBOX E 系列、C 系列迷你 PC，体积仅 1.8L

IT之家 8 月 16 日消息，索泰科技现推出了最新一代 ZBOX E 系列和 C 系列产品，包括 5 款 Mini PC。

MAGNUS EN374070C 体积只有 2.6 升，但配备了英特尔 13 代酷睿 i7-13700HX 处理器，搭配 GeForce RTX 4070 笔记本电脑显卡。

MAGNUS ONE 搭载英特尔 13 代酷睿 i7-13700 处理器和 ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 显卡（IT之家注：非移动版），支持所有 1440p 分辨率下的游戏，而且还将提供纯白色型号。

MAGNUS 系列拓展性极强，用户可徒手拆卸并更换内存或硬盘等组件，而且还有准系统型号可选。

该系列型号提供了多种接口，包括 USB 3.1、最多 4 个具有 HDMI 和 DisplayPort 功能的显示输出接口，还包括 Thunderbolt 4 和 UHS-II 三合一 SD 读卡器，且支持 Wi Fi 6 和蓝牙 5.2。

索泰最新的 C 系列迷你 PC 采用被动冷却，体积仅为 1.79 升，高 68mm，但搭载了 13 代英特尔酷睿处理器，提供 i3 / i5 / i7 三种型号可选。

C 系列提供了多种接口，包括 Thunderbolt 4 接口，相当于 HDMI、DisplayPort 以及 2.5 Gbps 网卡三合一。

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