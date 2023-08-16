刷钱刷物品闹乌龙，暴雪一度紧急关闭《暗黑破坏神 4》游戏交易系统

IT之家 8 月 16 日消息，暴雪近来争议声不断，暴雪日前表示，因官方检测到“有玩家在游戏中使用物品 / 金币复制 BUG”，因此在昨日宣布关闭了《暗黑破坏神 4》游戏交易系统，在暂停一日后，于北京时间今天中午 12 点，宣布重启游戏交易系统。

IT之家转录官方此前公告如下：

由于该 BUG 的存在，我们决定暂时关闭交易，重新开启交易系统的时间另行通知，目前开发团队正在努力解决相关 Bug 中。未来在恢复交易系统后，官方将重点检查此类行为，以确保所有玩家能够得到公平的游戏体验，任何利用了此次金币/ 物品复制漏洞的账户都将根据暴雪的最终用户许可协议进行处理。

▲ 图源《暗黑破坏神 4》公告

在今天中午 12 点，官方发布了新公告，表示游戏交易系统已经重启：

在后端修复以解决漏洞后，我们于今天重新启用了暗黑破坏神 IV 的交易。

▲ 图源《暗黑破坏神 4》公告

纵观《暗黑破坏神》系列的历史而言，复制物品或金币并不是新鲜事，《暗黑破坏神 3》也曾有玩家利用游戏 Bug 复制装备。不过，对于将《暗黑破坏神 4》设计为“MMORPG”的暴雪团队来说，此类“刷钱刷装备”漏洞显然对他们并不利。

▲ 图源《暗黑破坏神 4》官方海报

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