一加 Ace 2 Pro 手机发布：号称安卓硬件天花板，2999 元起

IT之家 8 月 16 日消息，一加 Ace 2 Pro 已正式发布，官方称新机将推高行业上限，号称安卓硬件天花板。发布会上，一加中国区总裁李杰表示，2023 年一加上半年销量同比增长了 335%，是行业增长最快的品牌。

外观方面，一加 Ace 2 Pro 提供金属质感的极光绿与钛空灰两种配色，官方称将跑车的质感与速度感，通过新一代漫反射纹理跃然手中，且不易沾染指纹。新机镜头模组形如表盘，用高级腕表工艺，将厚度 1mm 的完整玻璃精雕细琢，呈现纹理及文字细节。镜头模组区域颜色与后盖颜色一致，并采用不锈钢金属镜圈。此外，该机仍然保留了一加经典的三段式开关。一加 Ace 2 Pro 厚 8.98mm，重 210g。

性能方面，官方称一加 Ace 2 Pro 是目前安卓硬件天花板，搭载第二代骁龙 8 旗舰芯片，全球首发 24GB 超级内存，采用 LPDDR5X 规格，并带来支持 UFS4.0 的 1TB 超大存储。官方称，一加 Ace 2 Pro 用上了超算平台的调教，骁龙 8 Gen 2 同平台同场景下，一加 Ace 2 Pro 平均性能提升 9.4%，安兔兔跑分 1733703 分。

此外，一加 Ace 2 Pro 的 24GB 版本首发一加全局内存架构，支持应用预读取，提升 App 启动速度，24GB 版本常用应用后台保活达 54 个，72 小时保活达 41 个，平均打开速度提升 3 倍以上，游戏打开速度至少提升 10 倍。焕新存储技术大幅提升手机久用流畅度，获得南德 TÜV 48 个月流畅 A 级认证。

散热方面，一加 Ace 2 Pro 全球首创天工散热系统，获得全球首个莱茵高效散热认证。全球首创一体式双循环散热，全球首创拉瓦尔气道设计，打造航天级散热效率；全球首发航天级新一代金刚石导热凝胶，航天级新一代超导热石墨，行业最强导热能力；拥有 9140mm² 超大 VC，全球首发天工散热 VC，等效导热能力是传统 VC 的 4 倍。

游戏方面，官方称，一加 Ace 2 Pro 在游戏稳帧引擎加持下，几乎做到游戏全面满帧；超帧超画引擎，将游戏帧率提升到 120 帧。超帧超画引擎做到几乎全部游戏 1.5K 超级分辨率，主流游戏还可超帧超分同开；支持超级 HDR2.0 ，行业首次做到游戏 HDR 效果。新机还支持雨水触控，大幅提升湿手触控体验，通过南德精准触控 S 级认证。一加称，一加 Ace 2 Pro 首个支持和平精英 90 帧＋高清画质，一加 Ace 2 Pro 已成为 2023 年和平精英职业联赛赛事指定用机，英雄联盟手游亚洲联赛第二赛季赛事用机，是行业目前唯一的双职业联赛赛事用机。此外，一加 Ace 2 Pro 原神体验再次升级，「须弥」跑图战斗 810p 画质下，1 小时不降画质和亮度，平均 59.32 帧。原神后台启动速度加快；24 小时后从后台进入游戏，仅需短时间加载。

一加 Ace 2 Pro 搭载仿生振感马达，经过 8 个月的优化升级，这颗马达拥有更丰富的振动反馈、更细腻的振动触感，更沉浸的振动体验；并全面支持 MOBA、射击、赛车、策略等类型游戏的振动体验。

网络方面，一加称一加 Ace 2 Pro 是一加史上网络体验最好的手机，采用行业首创双「黄金游戏天线」，随意握持不挡信号；360° 环绕式天线，首创相机 Deco 天线融合技术，相机模块秒变天线；4 天线设计，带来两个 5G 常用频段超级 n28 和超级 n8 5G 信号，提升网速、接收范围、抗干扰能力。同时支持全新 Wi-Fi7 协议和主动增强式超级 Wi-Fi，提升传输稳定性、抢网能力和穿墙能力。一加 Ace 2 Pro 可免费两年使用游戏云计算专网（OPPO 智慧云加速），降低弱网情况下的游戏高延迟次数。此外，还支持 Wi-Fi / 蓝牙全加速技术 3.0，蓝牙听歌上网互不干扰；支持红外遥控和多功能 NFC。

续航方面，一加 Ace 2 Pro 内置 5000mAh 电池，搭载新一代长寿版 150W 快充，17 分钟充电 100%，支持 UFCS 融合快充协议，搭载 SUPERVOOC S 电源管理芯片，官方称可轻松做到续航一整天。

屏幕方面，一加 Ace 2 Pro 采用 6.74 英寸 2772×1240 OLED 双曲屏，首发京东方 Q9+ 发光材料，独家自研灵犀触控技术，并升级雨水触控技术，全局默认最高亮度 550nit、全局激发亮度 1200nit、局部激发亮度 1600nit，支持 120Hz 刷新率，最高 720Hz 触控采样率，支持 2160Hz 高频 PWM 调光，支持 10bit 色深，通过 HDR 10+ 认证、莱茵 TÜV 全局护眼认证。

影像方面，一加 Ace 2 Pro 前置 16MP（三星 S5K3P9），后置 50MP 主摄（索尼 IMX890，OIS，1/1.56"）+ 8MP 超广角（索尼 IMX355）+2MP 微距（豪威 OV02B）三摄。新机全面继承 OPPO 旗舰系列影像算法引擎和影像调校，支持超光影图像引擎、ProXDR 显示、人像模式、超清画质引擎。

IT之家注意到，一加还推出了一加 Ace 2 Pro 原神派蒙主题礼盒，拥有悬浮王冠卡针、应急食品充电适配器，白银伴星主题手机壳 + 派蒙定制亚克力手机支架 + 最好的伙伴亚克力桌面摆件 + 派蒙定制表情包贴纸等，还提供派蒙软件主题定制，充电动效、壁纸、主题应用图标都和派蒙元素息息相关。

一加 Ace 2 Pro 将于 8 月 16 日 16:30 开启预售，8 月 23 日 10:00 正式开售，售价如下：

12+256GB 售价 2999 元

16+512GB 售价 3399 元

24GB+1TB 售价 3999 元

原神派蒙主题礼盒（16GB+512GB）售价 3599 元

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