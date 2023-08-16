赠 30 天无忧退+耳机+延保：一加 Ace 2 Pro 手机京东 12 期免息预售

一加 Ace 2 Pro 已正式发布，京东预售赠有线耳机 + 赠 30 天无忧退 + 1 年延保服务，可享 12 期免息，以旧换新至高补贴 4999 元：

关于京东 30 天无忧退换服务：查看官方介绍。

外观方面，一加 Ace 2 Pro 提供金属质感的极光绿与钛空灰两种配色，镜头模组区域颜色与后盖颜色一致，并采用不锈钢金属镜圈。

此外，该机仍然保留了一加经典的三段式开关。一加 Ace 2 Pro 厚 8.98mm，重 210g。

性能方面，搭载第二代骁龙 8 旗舰芯片，全球首发 24GB 超级内存，采用 LPDDR5X 规格，并带来支持 UFS4.0 的 1TB 存储。

此外，一加 Ace 2 Pro 的 24GB 版本首发一加全局内存架构，支持应用预读取，提升 App 启动速度，24GB 版本常用应用后台保活达 54 个，72 小时保活达 41 个。

游戏方面，官方称，一加 Ace 2 Pro 在游戏稳帧引擎加持下，几乎做到游戏全面满帧；超帧超画引擎，将游戏帧率提升到 120 帧。

超帧超画引擎做到几乎全部游戏 1.5K 超级分辨率，主流游戏还可超帧超分同开；支持超级 HDR2.0 ，行业首次做到游戏 HDR 效果。新机还支持雨水触控，大幅提升湿手触控体验，通过南德精准触控 S 级认证。

此外，一加 Ace 2 Pro 原神体验再次升级，「须弥」跑图战斗 810p 画质下，1 小时不降画质和亮度，平均 59.32 帧。原神后台启动速度加快；24 小时后从后台进入游戏，仅需短时间加载。

一加 Ace 2 Pro 搭载仿生振感马达，经过 8 个月的优化升级，这颗马达拥有更丰富的振动反馈、更细腻的振动触感，更沉浸的振动体验；并全面支持 MOBA、射击、赛车、策略等类型游戏的振动体验。

续航方面，一加 Ace 2 Pro 内置 5000mAh 电池，搭载新一代长寿版 150W 快充，17 分钟充电 100%，支持 UFCS 融合快充协议，搭载 SUPERVOOC S 电源管理芯片，官方称可轻松做到续航一整天。

屏幕方面，一加 Ace 2 Pro 采用 6.74 英寸 2772×1240 OLED 双曲屏，首发京东方 Q9+ 发光材料，独家自研灵犀触控技术，并升级雨水触控技术，全局默认最高亮度 550nit、全局激发亮度 1200nit、局部激发亮度 1600nit，支持 120Hz 刷新率，最高 720Hz 触控采样率，支持 2160Hz 高频 PWM 调光，支持 10bit 色深，通过 HDR 10+ 认证、莱茵 TÜV 全局认证。

影像方面，一加 Ace 2 Pro 前置 16MP（三星 S5K3P9），后置 50MP 主摄（索尼 IMX890，OIS，1/1.56"）+ 8MP 超广角（索尼 IMX355）+2MP 微距（豪威 OV02B）三摄。新机全面继承 OPPO 旗舰系列影像算法引擎和影像调校，支持超光影图像引擎、ProXDR 显示、人像模式、超清画质引擎。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】