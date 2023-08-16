京东方首发全新柔性 OLED 低功耗解决方案，独供一加 Ace 2 Pro

IT之家 8 月 16 日消息，京东方今日宣布，首发全新柔性 OLED 低功耗解决方案，为一加 Ace 2 Pro 独供。

据介绍，一加 Ace 2 Pro 搭载京东方首发的全新低功耗解决方案，首次将 Q9 + 发光器件和 LTPS+ADFR 技术组合运用，并以超低显示功耗、超清炫彩画质、超硬核护眼防护等多项业界领先的技术，为用户带来性能全面升级的柔性 OLED 显示体验。

此次一加 Ace 2 Pro 搭载京东方 6.74 英寸柔性 OLED 曲屏，首次采用全新升级的 Q9 + 发光器件，使用寿命提升 75% 的基础上大幅降低色彩偏离程度，减少拖影，使高速运动的画面更清晰、流畅。同时，采用京东方自主研发的全新像素排列方式，对像素显示的底层逻辑构架进行优化，极大消除屏幕显示的细微颗粒感。此外，搭配京东方低频 LTPS 低功耗解决方案，可根据画面显示智能降低频率，有效降低运行功耗，解决高刷耗电的终端产品使用痛点。

画质方面，屏幕分辨率高达 450PPI，配备 360Hz 高触控报点率，通过采用京东方领先的广色域技术，屏幕局部峰值亮度高达 1600nits，即使在户外强光下屏幕内容也清晰可见。用眼健康方面，这款屏幕通过搭载京东方超高频 PWM 调光模式，最高可达 2160Hz，在暗光环境下可大幅降低屏幕频闪对眼睛的潜在危害，并搭配京东方业界领先的柔性 OLED 低蓝光技术，大幅降低屏幕产生的有害蓝光占比。

据 IT 之家稍早前报道，一加 Ace 2 Pro 于 8 月 16 日 16:30 开启预售，售价 2999 元起。

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