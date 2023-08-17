开发团队称《堕落之主》游戏 DEMO 暂被搁置，因引擎原因未登录上世代主机

IT之家 8 月 17 日消息，《堕落之主》是一款暗黑风格的 RPG 游戏，IT之家早前曾报道，日前游戏开发商分享了该游戏使用“虚幻 5”引擎时的技术细节和游戏设计细节。

《堕落之主》幕后 HexWorks 工作室负责人 Saul Gascon 和创意总监 Cezar Virtosu 近日又一次接受了外媒 MP1st 的采访：

当被问及“是否会推出游戏试玩 Demo 时”，Saul Gascon 表示：“目前游戏 DEMO 计划暂被搁置，不过内部仍在讨论中。”

至于为何仅登陆当前一代平台，他们称“这主要是因为《堕落之主》 使用了虚幻 5 引擎，PS4 和 Xbox One 处理虚幻 5 引擎已然“力不从心” （Nanite & Lumen 技术对 GPU 要求较高），不过要是有很多玩家有如此要求的话，未来也不排除降低游戏某些方面来登陆上世代平台”。

但玩家群体对此并不买账，认为只是“游戏优化差”或者“不想花额外成本为旧平台服务”。

▲ 《堕落之主》实机演示，图源 IGN

▲ 图源 《堕落之主》官方海报

据悉，《堕落之主》讲述了在相互交织的广袤世界中的一段全新史诗角色扮演冒险之旅。在经历了难以想象的漫长残酷暴政之后，邪神 Adyr 终于被打败，游戏将于 10 月 13 日发售，登陆 PS5、Xbox Series 及 PC 平台。

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