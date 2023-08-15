类魂游戏《堕落之主》13 分钟实机演示公布，10 月 13 日发售

IT之家 8 月 15 日消息，IGN 发布了《堕落之主》开局 13 分钟实机演示，该作将于 10 月 13 日发售，登陆 Xbox Series S / X、PS5 和 PC 平台，支持中文。

IT之家注意到，《堕落之主》现已上线 Steam，标准版售价 298 元，豪华版售 338 元。

豪华版内容：

预购额外内容：

创意总监 Cezar Virtosu 和监制 Saul Gascon 透露，《堕落之主》立项之初时只有虚幻 5 引擎预发布版本，但开发团队为了始终确保游戏兼容性，在虚幻 5 引擎正式发布后，立刻将素材无缝套入游戏中，所以《堕落之主》可以充分利用虚幻 5 引擎的技术，特别是动态全局光照解决方案 Lumen 和虛拟化几何技术 Nanite，Lumen 技术使光照变得“实时化”，不再让游戏需要光照贴图，而 Nanite 技术则提升了游戏中的细节和质量。

游戏简介：

《堕落之主》讲述了在相互交织的广袤世界中的一段全新史诗角色扮演冒险之旅，并且将带来远超原版游戏五倍的内容。

在经历了难以想象的漫长残酷暴政之后，邪神阿迪尔终于被打败。但是诸神…… 并不会永远沉寂。千百年后，阿迪尔复活在即。扮演传说中的黑暗远征军，穿越生与死的国度，在这段史无前例的 RPG 体验中，见证跌宕磅礴的头目战，挑战应接不暇的高难度战斗，见证风格各异的角色，并沉浸于扣人心弦的细腻故事之中。你的传奇将昭示光明…… 亦或是黑暗？

探索一个相互交织的广袤世界

在讨伐 Adyr 的史诗之旅中穿行于两个广阔平行世界。生者的国度中已经危机四伏，而亡者的世界中更是徘徊着难以言喻的可怕噩梦。

定义你的传奇

利用五花八门的视觉外观选择自由定制你的角色，接着在九种角色职业中做出选择。不过不用担心，无论最初踏上了什么道路，之后你将可以通过升级属性、武器、盔甲以及咒语逐步培养出适合你的游戏风格的独特角色。

掌握行云流水般的高难度战术战斗

只有精通复杂的战术战斗系统才能够把握住生存的希望。在超过百余种独一无二的凶猛兵器中做出选择，或者放下兵刃，改用奥秘之力发动毁灭性的魔法攻击。

于在线多人游戏中合作或对抗

可独自一人体验庞大的单人游戏战役，也可再邀请一名玩家与你一同在自由畅快的在线模式中并肩作战但是是千万要小心，来自异世界的英雄们也许会选择入侵。

使用蕴含着不可思议力量的装置。

你手中的提灯拥有着穿行于不同世界的神秘力量。利用这种黑暗之力前往遗忘之地，发掘传说中的宝藏，甚至你还可以操纵敌人的灵魂。

起死回生

在生者的世界中陨落…… 在亡者的世界中复苏。只有打败蜂拥而至的地狱怪物，你才能够得到重返人世的机会。

主要特色：