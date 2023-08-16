沪宁沿江高铁联调联试工作结束，正式转入试运行阶段

IT之家 8 月 16 日消息，据中国铁路官方消息，沪宁沿江高铁今日正式转入试运行阶段，距离全线开通运营更近一步。

此前有消息称，沪宁沿江高铁预计于今年 8 月底具备通车条件，预计将于 9 月底开通。

据介绍，沪宁沿江高铁起自南京南站，经江苏省南京市、镇江市、常州市、无锡市、苏州市，至太仓站，通过沪苏通铁路接入上海铁路枢纽，线路全长约 279 公里，设计时速 350 公里。

IT之家查询获悉，沪宁沿江高铁全线共设南京南、句容、金坛、武进、江阴、张家港、常熟、太仓 8 座车站，其中南京南、张家港、常熟、太仓站为既有车站，句容、金坛、武进、江阴站为新建车站。

沪宁沿江高铁是长三角地区城际轨道交通网的骨干线路，与京沪高铁、沪宁城际铁路共同构成长三角地区向西辐射的高铁网。

项目开通运营后，沿线金坛、武进、江阴等区市将结束不通高速铁路的历史，对于进一步拉近苏南地区县市与上海、南京的时空距离，完善区域快速铁路网，促进江苏南沿江地区经济社会发展具有重要意义。

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