天马微电子解读小米手环 8 Pro 所用屏幕细节：亮度、流畅度、延迟、动效方面更加优异

IT之家 8 月 16 日消息，据天马微电子官方公众号消息，天马微电子昨日发文，解读小米手环 8 Pro 所用屏幕细节，声称这款 1.74 英寸的 OLED 显示屏“在亮度、流畅度、延迟、动效等方面的表现更加优异”。

▲ 图源 天马微电子官方公众号

天马表示，小米手环 8 Pro 屏幕分辨率为 480×336，ppi 为 336，屏幕色彩为 1670 万色，刷新率由上代的 40Hz 升级到了 60Hz，使滑动屏幕、切换页面等操作都更加顺滑。全屏最高亮度也提升到 600nits，保证产品在户外高亮环境也能获得高品质的显示效果，用户可以在小米手环 8 Pro 的设置中开启“自动亮度”模式，屏幕即会根据用户所在环境自动调整亮度，免除手动操作。

▲ 图源 小米官方文案

天马同时表示，小米手环 8 Pro 相比小米手环 8 可视面积提升 75%，相比小米手环 7 Pro 可视面积提升 18%，屏占比也提升达 73%，采用了对称四窄边设计，拥有更好的视野观感。

IT之家早前曾报道，小米手环 8 Pro 目前已经上架各大电商平台，其采用一体中框、极简设计，拥有亮银、亮黑双色可选，还有精致时尚快拆腕带，重约 22.5g，厚度 9.99mm，TPU 腕带版售价 399 元、真皮腕带版 449 元。

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