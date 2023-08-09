一加 Ace 2 Pro 手机采用全新 1.5K 灵犀触控屏，全球首发京东方 Q9+ 发光材料

IT之家 8 月 9 日消息，一加 Ace 2 Pro 手机将于 8 月 16 日 14:30 发布，今日官方宣布新机将采用全新 1.5K 灵犀触控屏，全球首发京东方 Q9+ 发光材料。

据官方介绍，采用京东方 Q9+ 发光材料的一加 Ace 2 Pro 屏幕体验大不同，正常亮度屏幕显示更准确、夜晚暗光下灰阶过渡更自然、夜晚暗光下屏幕显示更真实、屏幕显示效果更出色、低亮低灰阶亮度更均匀。

具体屏幕参数方面，一加 Ace 2 Pro 采用 6.74 英寸 2772x1240 分辨率柔性 OLED 屏，支持 120Hz 屏幕刷新率，、450 PPI 像素密度、1600 尼特局部峰值亮度、10.7 亿显示色彩、HDR10+，并且拥有 2.17mm 超窄边框。

另据博主 @数码闲聊站 称，Q9 + 相比前代 Q9 改善了色偏和拖影，提升在暗光环境下的表现，灰阶过渡更加自然且均匀。局部峰值 1600nit，全局激发亮度也做到了 1200nit，还有旗舰同款 Pro XDR，支持默认开启的 2160Hz 高频 PWM 调光和湿手触控。

IT之家汇总目前官方已经公布的一加 Ace 2 Pro 配置信息：搭载高通第二代骁龙 8 处理器，搭载等效 5000mAh 电池，首发全新一代长寿版 150W 超级闪充，首次支持 UFCS 融合快充协议，附带 150W GaN 充电适配器，配备独家三段式开关设计。

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