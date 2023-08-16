2K Games 公开《NBA 2K24》游戏演示视频，展示球员逼真动作

IT之家 8 月 16 日消息，2K Games 公司今日正式公开了篮球游戏《NBA 2K24》的演示视频，该演示视频主要展示了游戏中搭载的新 ProPLAY 技术，据称该技术下驱动的游戏“比赛画面和球员动作的仿真程度令人惊叹”。

▲ 《NBA 2K24》演示视频，视频由索尼 PlayStation 官方账号转录

官方表示，2K Games 凭借最新的 ProPLAY 技术，令游戏中球员的动作得到了极大的提升，公司还运用“先进的运动捕捉技术，令真实球员比赛时的各种动作和细微表情在游戏中展露无遗”，同时使球员们的奔跑、跳跃、传球和扣篮等动作流畅而自然，“完美还原真实比赛中的精彩瞬间”，在地景方面，“球馆内的灯光和影子效果栩栩如生，可令玩家身临其境”。

▲ 图源《NBA 2K24》官方海报

▲ 图源《NBA 2K24》官方海报

IT之家早前曾报道，《NBA 2K24》近日已经上架 Steam 商城，官方此前宣布游戏将于 9 月 8 日（北京时间 9 月 9 日）全平台上线。

《NBA 2K24》科比版在 PS5 和 Xbox X|S 上的售价为 70 美元（IT之家备注：当前约 508 元人民币），在 Switch、PC、PS4 和 Xbox One 上的售价为 60 美元（当前约 435 元人民币），黑曼巴版售价为 100 美元（当前约 725 元人民币），25 周年纪念版售价为 150 美元（当前约 1088 元人民币）。

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