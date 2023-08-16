比亚迪方程豹首款车型豹 5 正式登场，采用 DMO 超级混动越野平台

IT之家 8 月 16 日消息，比亚迪今晚举行了方程豹品牌暨技术发布会，IT之家也收到了邀请并来到现场进行观摩，大家现在不妨一起来看一下吧。

在今晚的发布会上，比亚迪为我们带来了方程豹首款车型 —— 豹 5，以及采用纵置发动机的 DMO 超级混动越野平台，再加上云辇 P 的加持，比亚迪号称这款用电动化黑科技打造的汽车就是为越野而生。

比亚迪董事长王传福上台，向大家介绍了方程豹品牌诞生的背景：这是一辆比亚迪继电动化、智能化之后探索汽车个性化的新品牌，用电动化黑科技 DMO 彻底释放电的能力，构建专业级越野平台。

豹 5 定位超级混动硬派 SUV，官方称新车集硬派力量之美、未来科技之美、无限拓展之美于一身，豹力美学是方程豹对力量、科技与越野三域美学理解的一次融合和探索，豹 5 是基于豹力美学诞生的首款车型。

豹 5 车身采用立体雕塑设计，符合其硬派越野的定位，电流矩阵大灯与电极环扣尾灯设计凸显其混动定位，官方还称新车拥有更强拓展性，能够便捷改装基底。

这款车型整体采用复古的方盒子造型，前脸并未采用时下新能源车常见的封闭式设计，而是配备了一条较为粗壮的镀铬饰条，方程豹品牌 LOGO 镶嵌其中，科技感十足。

新车在门把手、行李架、下包围和轮眉等多处采用了黑色设计，进一步强调其硬派身份。该车从轮廓到细节大量采用直线条，且配备了传统形式的门把手。

内饰方面，这款车型充斥着属于比亚迪的那种豪华感，中控台采用对称式设计，中间搭载一款悬浮式液晶屏，仪表盘采用全液晶设计。

豹 5 操控区采用了一排机械感十足的物理按键，在当下智能汽车中辨识度很高，中间还配备一款小巧的换挡机构，车内采用大面积棕色皮质材质包裹。

动力方面，这款车型对标奔驰 G 级等车型，搭载比亚迪全新混动平台 DM-o 及云辇-p 智能车身控制系统，包括双电机 + 三把锁经典越野组合。而且还是一款纵置发动机，在性能表现和车身稳定方面会给我们带来较大惊喜。

方程豹作为比亚迪旗下全新品牌，于今年 6 月份正式官宣成立，并且将采用独立品牌运作的方式，定位在腾势和仰望之间，主打多品类和独特性，主销车型价格预计在 40-60 万，直接竞争对手是 BBA 等豪华汽车品牌，产品矩阵涵盖跑车、越野、皮卡等多个品类。

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