比亚迪汽车鼓励举报腐败行为，奖金可达 500 万元甚至更高

IT之家 8 月 16 日消息，廉洁比亚迪公众号今日发布消息称，公司鼓励全体员工、合作伙伴及其他任何知情人举报腐败行为、提供有效线索，依照举报人保护和奖励规定，予以高额奖励，并严格保密。

海报显示，根据线索价值，举报人有机会获得 5 千元~500 万元甚至更高奖金。此外，举报人可匿名（例如用非本人邮箱）举报和联系，无需与调查人员见面，领奖时可用任何银行账户（包括非本人账户）。

在昨日发布公告中，比亚迪还明确了举报范围。IT之家汇总如下：

贪污、腐败、欺诈、舞弊等违法违规行为，例如，公司员工或其亲属索要或接受外单位任何形式的礼品、礼金、宴请、旅游、回扣、手续费和其他好处等不正当利益，或其他违反廉洁制度、损害公司利益行为。

外单位行贿、盗窃、侵占、欺诈、侵犯商业秘密等违法违规行为，例如向公司员工或其亲属赠送礼金、礼品，提供宴请、食宿、洗浴、按摩、旅游、娱乐等消费活动，或其他违反廉洁合作协议、损害公司利益行为。

奖金计算规则：基础金额（K1）为“案件金额”包含的各项相加之和，但各项中存在重合的须扣除重复计算的部分。因一个案件引出的其他多个案件，统一按一个案件计算。每个案件的奖励金额（K2，税后金额）具体如下：

K1<2500 时，K2=2*K1（单位：元，下同）；

2500≤K1<6250 时，K2=5000；

6250≤K1<25000 时，K2=K1*80%；

25000≤K1<100000 时，K2=(K1-25000)*26.666%+20000；

100000≤K1<300000 时，K2=(K1-100000)*10%+40000；

300000≤K1<600000 时，K2=(K1-300000)*6.666%+60000；

600000≤K1<5000000 时，K2=(K1-600000)*5%+80000；

K1≥5000000，K2≥300000，具体金额由公司总裁决定。

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