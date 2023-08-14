比亚迪方程豹首款新车豹 5 官图公布，定位超级混动硬派 SUV

IT之家 8 月 14 日消息，比亚迪旗下方程豹汽车将于 8 月 16 日将举行品牌暨技术发布会，届时将发布旗下首款车型豹 5，今天官方公布了新车的官图。

豹 5 定位超级混动硬派 SUV，官方称新车集硬派力量之美、未来科技之美、无限拓展之美于一身，豹力美学是方程豹对力量、科技与越野三域美学理解的一次融合和探索，豹 5 是基于豹力美学诞生的首款车型。

豹 5 车身采用立体雕塑设计，符合其硬派越野的定位，电流矩阵大灯与电极环扣尾灯设计凸显其混动定位，官方还称新车拥有更强拓展性，能够便捷改装基底。

官方并未公布新车内饰的设计，但根据之前的爆料图显示，其豪华感还是比较强的，中控台采用对称式设计，中间搭载一款悬浮式液晶屏，仪表盘采用全液晶设计。操控区的一排机械感十足的物理按键辨识度很高，中间还配备一款小巧的换挡机构，车内采用大面积棕色皮质材质包裹。

动力方面，新车搭载双电机 + 三把锁经典越野组合，而有消息称，豹 5 需要云辇-p 系统，所以配备的是一款纵置发动机，在性能表现和车身稳定方面会给我们带来较大惊喜。

据IT之家了解，方程豹作为比亚迪旗下全新品牌，于今年 6 月份正式官宣成立，并且将采用独立品牌运作的方式，定位在腾势和仰望之间，主打多品类和独特性，主销车型价格预计在 40-60 万，直接竞争对手是 BBA 等豪华汽车品牌，产品矩阵涵盖跑车、越野、皮卡等多个品类。

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