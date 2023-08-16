百度 CTO 王海峰：飞桨 AI 平台生态开发者数已达 800 万

IT之家 8 月 16 日消息，飞桨 （PaddlePaddle）是百度早期推出的一个 AI 深度学习平台，IT之家早前曾多次报道，百度围绕这个平台开展了许多届 WAVE SUMMIT 深度学习开发者大会。

WAVE SUMMIT 2023 深度学习开发者大会今日在北京举行，百度首席技术官王海峰在会中披露了百度飞桨生态最新成果。

▲ 图源 百度 WAVE SUMMIT 2023 开发者大会直播页面

王海峰表示，飞桨平台已凝聚 800 万开发者，服务 22 万家企事业单位，用户基于飞桨创建了 80 万个模型。

王海峰同时表示，“理解、生成、逻辑、记忆是人工智能的核心基础能力，这四项能力越强，越接近通用人工智能，而大语言模型具备这四项能力，为通用人工智能带来曙光”

王海峰声称，“在应用方面，文心一言已上线百度搜索、览卷文档、E 言易图、说图解画、一镜流影五大插件，使模型具备生成实时准确信息、长文本摘要和问答、数据洞察和图表制作、基于图片的创作和问答、文生视频等能力。插件机制扩展了大模型能力边界，更适应场景需要。王海峰表示，未来百度将与开发者共建插件生态，共享技术创新成果。”

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。