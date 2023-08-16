消息称高通骁龙 8 Gen 3 芯片的采购成本将超过 160 美元，可导致相关硬件设备价格上扬

IT之家 8 月 16 日消息，高通公司此前对骁龙 8 Gen 2 收取了 160 美元的费用，而据外媒 techballad 报道，高通骁龙 8 Gen 3 芯片的采购成本将高于 160 美元（IT之家备注：当前约 1168 元人民币），这将导致相关硬件设备价格上扬。

▲ 图源 高通公司

外媒表示，在这种“高昂”的采购价格面前，一些厂商可能“别无选择”，只能节省成本，继续沿用骁龙 8 Gen 2。

外媒声称，骁龙 8 Gen 3 因转用台积电的 4nm N4P 工艺，导致成本高昂，而高通公司将这方面的成本转嫁到了其他厂商，即使高通公司对每颗骁龙 8 Gen 3 收取 200 美元（当前约 1460 元人民币）的费用，三星、小米等手机行业的头部公司也会坚持为客户提供旗舰级 Android 智能手机，而这些徒增的成本最终又落到了消费者的身上。

IT之家早前曾报道，高通骁龙 8 Gen 3 新一代旗舰手机处理器日前迎来了首个跑分，基于三星 Galaxy S24 Plus，配有 8GB 内存。Geekbench 6 跑分显示，该机单核得分 2233，多核得分 6661，采用台积电 N4P 工艺，配有 1*3.3GHz X4 超大核 + 3*3.15GHz A720 大核 + 2*2.96GHz A720 大核 + 2*2.27GHz A530 小核，以及 Adreno 750 GPU。

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