《星空》XSX|S 和 Windows PC 版明日开始预载

IT之家 8 月 16 日消息，B 社今日宣布，《星空》的 Xbox Series X|S 和 Windows PC 版将在当地时间 8 月 17 日开始预载，Steam 版本 8 月 30 日预载。

据 IT 之家此前报道，《星空》将于 9 月 6 日正式发售，高级版抢先体验将于 9 月 1 日开启。该作首发加入 XGP。

游戏介绍：

2330 年，人类已跨出我们所在的太阳系，在新的星球上定居下来，太空旅行也已成为人类的日常。在这款 Bethesda Game Studios 迄今为止最宏大的游戏里，你将加入群星组织这个在星系中寻找稀有神器的太空探险者团体，展开探索广袤宇宙的旅程。

传颂你的故事

在《Starfield》中，最重要的故事将由你亲自通过你的角色述说。自定义外观并决定背景和特征，启航展开属于你的星际之旅。你会是经验老道的探险家、充满魅力的外交官、诡密的电子情报贩，或是独树一帜的人物？选择权都在你手上。由你决定想要打造什么样的角色，有什么样的发展。

探索外太空

在群星间冒险，探索超过一千个行星。造访繁华的都市、探索充满危险的基地，以及穿越荒野的风景。认识令人难忘的角色并加以招募、参与各种阵营的冒险，在定居星系群中到处展开任务。随时都有新的故事或体验等你来发掘。

指挥你梦想中的飞船

驾驶及指挥你梦想中的飞船。打造属于自己的飞船外观、改造武器和护盾等重要系统，以及分配船员为你提供独特加成。在深远的太空中，你将遭遇高风险的近距空战、随机任务、在星际站停驻，甚至登上并夺取敌人的飞船，为自己增添收藏品。

发掘、收集、打造

探索行星并发掘各种动植物，以及制作药物、食物、装备和武器所需的各种资源。建造哨站并雇用工作人员自动获得材料，并建立货运链接以在哨站间运送资源。将这些原材料投注在研究项目中以解锁独特的制造配方。

武器上膛

宇宙中危机四伏。精细的战斗系统为你提供处理各种状况的工具。无论你喜欢长射程步枪、激光武器或炸药，每种武器皆可改装以符合你的游戏风格。零重力环境为战斗增添了混乱的华丽场面，飞行背包则为玩家带来前所未有的自由机动性。

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