型号 A3094，消息称苹果 iPhone 15 系列机型现身印度监管机构

IT之家 8 月 17 日消息，根据国外科技媒体 MySmartPrice 报道，近日型号为“A3094”的一款苹果设备通过印度监管机构 BIS 的认证，结合此前相关信息，推测应该是 iPhone 15 系列。

去年 8 月，也就是苹果发布 iPhone 14 系列几周前，一款型号为 A2882 的苹果手机现身印度监管机构 BIS，随后证明是标准版 iPhone 14 机型。

iPhone 14 系列型号为 A2649、A2881、A2884、A2883 和 A2882，但目前无法确认“A3094”具体是哪款机型，但基本上可以推测属于 iPhone 15 系列。

IT之家此前援引彭博社报道，苹果公司的代工厂富士康已经在印度南部的泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）开始生产 iPhone 15，以进一步缩小其印度业务与中国大陆主要制造基地之间的差距。

苹果今年试图实现印度和中国发货时间的同步，但该公司的供应商并不确定能否实现这一目标。报道还指出，印度 iPhone 15 的生产规模将取决于多种因素，包括组件的可用性（大部分是进口的）以及位于金奈郊外的富士康工厂生产线的逐步提升。

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