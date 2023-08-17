残疾活动家批评 iPhone 语音控制功能已严重落后，呼吁苹果投入更多资源

IT之家 8 月 17 日消息，截瘫残疾活动家科林・休斯（Colin Hughes）近日在 The Register 平台发布专栏稿件，批评苹果的语音控制（Voice Control）功能已经严重落后，认为苹果已经差不多“遗忘”了这项辅助功能。

IT之家注：通过“语音控制”功能，用户可以用语音完成轻点、轻扫、键入等操作，以便浏览设备以及与设备进行互动。

科林・休斯在文章中从自己和其他人的体验入手，表示语音控制功能是其必需品，IT 之间翻译如下：

对于有严重残疾的人来说，语音控制功能并非一个普通的应用，而是严重依赖的必需品。 就拿我自己来说，我需要通过语音控制功能，清晰地口述内容，而这项功能决定了我生活的方方面面。 然而，语音控制当前的使用体验并不好，虽然你可以自定义添加词汇表，但后续您口述这些专有名词时，“语音控制”总是忽略句中的大写字母。 此外在专有名词处理上也存在诸多问题，动词“will”经常被误认为是语音控制中的专有名词“Will”。同样，当提到天空中的火红球体时，该应用程序可能会错误地将其识别为英国小报“太阳报”。

另一位残疾用户 Ian Gilman 表示，Siri 可以在任意应用中广泛使用，而语音控制功能则使用范围相对比较窄。

休斯认为苹果公司的语音控制功能已经落后于谷歌、Nuance 的 Dragon Dictate 等诸多公司。

休斯表示在 Pixel 手机上试用 Google Project Relate 应用之后，发现其更准确、更个性化地识别语音。

而且在他佩戴呼吸机、环境有点嘈杂的情况下，Google Project Relate 应用依然能够准确听写他的口述内容。

这篇文章呼吁苹果公司在语音控制方面投入更多资源，并更充分地与残疾人社区合作。

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