2023Q2 美国以旧换新手机报告：iPhone 抵扣价值接近安卓机的 3 倍

IT之家 8 月 17 日消息，全球商业服务公司 Assurant 近日发布报告，表示今年第 2 季度美国智能手机的以旧换新抵扣价格为 135 美元，同期苹果 iPhone 的抵扣价格为 215 美元，刷新价值纪录。

IT之家此前报道，Assurant 公布的第 1 季度报告显示，苹果 iPhone 以旧换新的价值，自 2021 年第 3 季度以来，首次超过 200 美元。第 2 季度，苹果 iPhone 的以旧换新价格再次攀升。

Assurant 第 2 季度报告主要内容如下：

本季度该公司累计向消费者支付的抵扣金额为 8.72 亿美元，和第 1 季度的 8.65 亿美元基本持平。

其中以旧换新抵扣数量最多的前 5 台设备分别为 iPhone 11、iPhone 12、iPhone XR、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11 Pro Max。

支持 5G 的设备占榜单的 34%，而上一季度为 29%。

Galaxy S21 取代了 Galaxy S9（2022 年全年保持第一位置），首次成为交易量最大的三星设备。

所有智能手机的整体平均换购价值为 135 美元，高于 2023 年第一季度的 126 美元。

安卓手机的平均抵扣价格为 77.18 美元，苹果 iPhone 是其 2.78 倍。

以旧换新时设备的平均使用年限持续上升：所有设备的平均使用年限增加了 6%，达到 3.56 年；iPhone 的平均年龄增加了 4%，达到 3.55 年，而 Android 的平均年龄增加了 10%，达到 3.58 年。

在线以旧换新占本季度以旧换新总额的 16%。线上以旧换新也较 2022 年第二季度同比增长 15%。