OPPO Reno9 Pro 手机开启基于安卓 14 的 ColorOS 内测 nolog 用户招募

IT之家 8 月 16 日消息，ColorOS 官方今日宣布为 OPPO Reno9 Pro 开启 Android 14 x ColorOS 升级内测 nolog 版本用户招募。

【招募详情】

招募机型：Reno9 Pro

招募时间：8 月 16 日 - 8 月 17 日 16:00

审核时间：预计将在招募结束后 5 个工作日内分批进行审核，审核结果请以尝鲜申请界面显示为准

版本推送时间：版本将在审核完成后 3 个工作日内分批进行推送

【申请须知】

1、全新升级内测版本将分为 log 版本与 nolog 版本。此次内测招募版本为 nolog 版本。

两种版本均为内测版本，其运行效果不像正式版本那样稳定，存在部分 Bug，主要区别如下：

2、升级前请您务必提前备份个人重要数据，避免升级后不兼容或其他情况导致数据丢失。

3、当前有较多常用三方应用与 Android 14 不兼容，例如“云闪付”、“阳光惠生活”等银行金融类应用，如果您经常且必须要使用以上第三方应用，建议您谨慎升级。

4、升级后两天内，系统后台会进行一系列适配优化动作，可能会导致手机出现发热、卡顿、耗电快的现象。建议您升级后灭屏充电 2 小时后重启手机，或正常使用一段时间后会自行恢复。

IT之家提醒：当前版本存在以下已知问题，请慎重考虑报名。

（1）负一屏低概率加载失败

（2）少量场景耗电量高

（3）锁屏状态下收到来电低概率性黑屏

（4）指纹解锁概率性卡顿

（5）桌面打开部分应用时无过渡动画直接显示应用界面

（6）下载文件时通过多任务后台进行任务切换概率性卡顿

（7）微信有部分影响使用体验的概率性问题，如查看图片（聊天界面或朋友圈）时不能左右滑动；小程序内留言时无法调用输入法；视频通话提示无法获取摄像头数据等

【申请方式】

1、请确保您的手机版本已经升级到 13.1.0.183 版本。（版本号查看方法：设置 > 关于本机 > 版本信息 > 版本号）

2、请在手机上点击“设置 > 关于本机 > 顶部版本信息（“手机名称”上方） > 右上角设置按钮 > 尝鲜申请 > 升级内测”，然后根据提示进行申请。

3、提交申请后，请耐心等待！管理人员将在招募结束后，根据您的问卷填写情况进行资格审核，审核结果请以尝鲜申请界面显示为准。

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