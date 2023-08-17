科学家利用谷歌云平台克隆出超级计算机，用于心脏病学研究

8 月 17 日消息，最近哈佛大学科学家利用谷歌云平台克隆出一台用于研究心脏病的超级计算机。这种创新举措可以绕开超级计算机算力资源短缺的现实问题，加快科研工作速度，值得其他研究人员效仿。

哈佛大学教授 Petros Koumoutsakos 表示，这项研究模拟了一种能溶解人体循环系统中血块和肿瘤细胞的疗法，需要超级计算机才能提供强大计算能力。

Koumoutsakos 说：“我们遇到的最大问题是，不能使用全尺寸的超级计算机来运行模拟程序。”他补充说，想要继续改进或优化模拟过程也需要访问超级计算机。

在美国，只有少数几台超级计算机能够进行无数亿次计算，准确模拟出 Koumoutsakos 所需的研究条件。

城堡证券 (Citadel Securities) 研究平台主管科斯塔斯・贝卡 (Costas Bekas) 表示，能够进行这项研究的机器数量太少了，给科研工作带来了瓶颈问题。

为了消除这些瓶颈，研究人员和城堡证券等需要超级计算机那种大量计算资源的公司已经开始转向公共云平台。

但云计算操作的设计初衷并不是为了满足研究人员需求，它们都是为上百万个相对较小的独立计算任务而设计的，比如播放流媒体视频、网页服务或访问数据库，设计上更侧重弹性和可靠性。

谷歌云首席高性能计算技术专家比尔・马格罗（Bill Magro）说：“人们正认识到云计算在解决各种问题以及科学技术工程计算方面的潜力，能真正释放生产力，更快获得更好的答案和见解。”

马格罗说，为了让云基础设施能像超级计算机一样运行，需要对软件、网络和硬件的物理设计进行更改。

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