批评并拒绝与马斯克见面，50 万大 V 教授 X 账号已被封禁 17 天

8 月 17 日消息，美国纽约大学营销学教授、作家兼演说家斯科特・加洛韦（Scott Galloway）表示，在与埃隆・马斯克（Elon Musk）发生争执并拒绝与其会面后，他的 X 账户被封禁了超过两周时间。

加洛韦在 Meta 旗下社交媒体平台 Threads 上发帖称：“我们两人的一位共同朋友联系了我，说马斯克觉得受到了我的‘不公平攻击’，他想和我见面。我拒绝了他。”

仅仅两天后，加洛韦就再也无法访问他的 X 账户了，该账户拥有 50 多万粉丝。他在周二的帖子中补充道：“我的账号依然处于封禁状态，已经 17 天了！”

加洛韦在 X 上的帖子似乎也没有出现在该平台的搜索工具中。

加洛韦最近于 7 月 27 日在 X 上发布了关于马斯克的帖子，评论了路透社的一项调查，该调查称特斯拉成立了一个秘密团队来压制用户对汽车行驶里程的投诉。

加洛韦写道：“特斯拉故意向车主提供了乐观的行驶里程预测，这让许多人陷入困境。但你完全应该将钱存入 X。”

他的讽刺言论指的是，马斯克计划将以前被称为推特的平台转变为“万物应用”。

马斯克在 7 月 25 日表示，X 将增加更多功能，让用户“能够控制自己的整个金融世界”。一些内容高产的用户已经收到了 X 的付款，比如网红安德鲁・塔特 (Andrew Tate) 据说收到了 2 万美元。

路透社在发布特斯拉调查报告后，似乎也遭到了 X 的强烈抵制。此前，该平台上指向路透社网站的链接出现了 5 秒的延迟。尽管在新闻媒体报道后，这种情况似乎发生了逆转。

最近几天，加洛韦在 Threads 上分享了多篇批评马斯克的帖子。他说：“如果马斯克没有开始发推特，他可能会成为一个传奇。”

他开玩笑说，帕洛阿尔托警方逮捕了一名“大量吸食氯胺酮，想要打架”的男子，并附上了一张马斯克赤膊的照片，暗指这位亿万富翁嘲笑 Meta 首席执行官马克・扎克伯格 (Mark Zuckerberg)。

X 和加洛韦没有立即回应置评请求。

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