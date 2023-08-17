科学家们纷纷离开 X（推特），转向其他社交平台

IT之家 8 月 17 日消息，今年早些时候，皮尤研究中心报告称，自埃隆・马斯克去年接管以来，大多数美国 Twitter 用户在该平台上花费的时间减少了。现在新数据表明，另一个重要的用户群体也正在退出现在被称为 X 的这个平台。

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据《自然》杂志对数千名科学家进行的调查显示，自从埃隆・马斯克去年收购了 Twitter 并更名为 X 后，使用 Twitter 的科学家们有一半以上减少了使用该平台的时间或者完全退出了。近一半的受访者表示，他们转向了其他社交网络，如 Mastodon。

IT之家注意到，在接受调查的 9,200 名研究人员中，超过 47% 的人表示他们已经减少了对该网站的使用，而近 7% 的人表示完全退出了该网站。值得注意的是，几乎相同的数字显示他们去年在至少一个新平台上开设了账户。

其中，自马斯克宣布收购 Twitter 以来，Mastodon 的增长显著，大约 47% 的研究人员表示，他们在去年开始使用这个开源平台。LinkedIn 和 Instagram 是第二受欢迎的网站，分别吸引了 35% 和 27% 的研究人员。有趣的是，Meta 的 Twitter 竞争对手 Threads 排名第四，尽管该应用在《自然》杂志进行民意调查前几天才推出。

Twitter 曾经是科学家们用于宣传研究成果和促进科学讨论重要的平台，Twitter 上的科学家们也是一个权威的信息来源，对于一个长期面临虚假信息问题的平台来说，这是非常有价值的。对于无数研究从公共卫生到语言学等各个领域的研究人员来说，Twitter 也是一个宝贵的数据来源。

但是这些现在都发生了变化。许多用户感觉他们在一个优先考虑付费认证用户内容的平台上被淹没了，而且该公司对研究人员开放的 API 也变得非常昂贵，以至于大多数人无法使用。

因此，虽然不是所有接受《自然》采访的科学家都准备完全放弃 Twitter，但似乎该公司的策略已经疏远了大部分科学界。

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