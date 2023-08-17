安全公司发文吐槽：去年 9 月向微软报告漏洞，至今仍可复现

IT之家 8 月 17 日消息，网络安全公司 AquaSec（Aqua Security）近日发布报告，表示微软在明显知情的情况下，始终没有修复存在于 PowerShell Gallery 中的一系列安全漏洞。

IT之家注：PowerShell Gallery 是一个包存储库，包含脚本、模块以及可供下载和使用的 DSC 资源。

报告中披露了 PowerShell Gallery 存储库中存在的 3 大漏洞，主要集中在欺骗和伪造方面。报告中表示微软在很早之前就已经发现了这些漏洞，但至今仍未实施任何修复。

IT之家根据博文报道，汇总时间轴如下：

2022 年 9 月 27 日 - Aqua 研究团队向 MSRC 报告了系列漏洞。

2022 年 10 月 20 日 - MSRC 确认了我们报告的行为。

2022 年 11 月 2 日 - MSRC 表示问题已得到修复（无法提供在线服务中产品修复的详细信息）。

2022 年 12 月 26 日 - Aqua 团队复现了相关漏洞（无法预防）。

2023 年 1 月 3 日 - Aqua 研究团队重新启动了有关 MSRC 缺陷的报告。

2023 年 1 月 3 日 - MSRC 确认了报告的行为。

2023 年 1 月 10 日 - MSRC 将报告标记为已解决。

2023 年 1 月 15 日 - MSRC 回应说：“工程团队仍在努力修复错别字和软件包细节欺骗问题。对于发布到 PSGallery 的新模块，我们目前有一个短期解决方案”。

2023 年 3 月 7 日 - MSRC 回应："反应性修复已到位"。

2023 年 8 月 16 日 - 漏洞仍可复现。

相关阅读：

《报告超 120 天仍未修复，专家指责微软在安全上“不负责任”》

《受多起数据泄露事件影响，微软被指“不注重网络安全”》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。