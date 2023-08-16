原生支持深色模式，微软向所有 Win11 用户开放新版画图应用

IT之家 8 月 16 日消息，微软在今年 6 月邀请 Canary 和 Dev 频道用户、在 7 月邀请 Beta 频道用户之后，今天面向所有 Win11 用户，开放画图应用的深色模式。

微软在今天发布的声明中，任意 Win11 用户都可以前往 Microsoft Store，点击“应用库”（Library），选择“更新应用”（Get updates），将画图应用升级到最新版本。

如果手动检查没有发现可用更新，用户可以点击这里下载（IT之家尝试上传，但阿里云盘并不支持分享该格式文件），用户安装之后版本号升至是 11.2304.17.0。

在功能方面，新版 Win11 画图应用并未带来太多的变化，最大的亮点就是原生支持深色模式，可以跟随系统设置自动切换深色、浅色主题。

本次更新还优化了缩放控件，方便用户更灵活地控制画布上内容的视图。用户在默认的经典预设基础上，可以通过调整缩放滑块，实现更精细的放大和缩小，或者可以自定义缩放值。

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