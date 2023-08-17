微软 Win11 Canary 25931 预览版发布，可卸载更多预装应用

IT之家 8 月 17 日消息，微软今日在 Canary 频道发布了 Windows 11 预览版更新，版本号为 25931，包含了来自最近开发频道版本的一些新功能，以及一些其他新功能、改进和错误修复。

此次更新还有一个小的改进：让用户可以卸载更多的预装应用。这些应用是系统自带的，有些用户可能不需要它们。用户可以右键点击这些应用，选择卸载，从而节省一些空间，让开始菜单更干净。

根据 25931 版本的发布说明，Windows 11 现在允许卸载照片应用、人脉应用和远程桌面客户端。不过，只有照片应用在开始菜单中可见，人脉应用和远程桌面客户端需要在设置应用中卸载。用户可以按 Win + I 键（或者其他方式打开设置），进入应用 > 已安装的应用，点击想要删除的程序旁边的三点按钮，然后点击卸载。

随着 25931 版本的发布，人脉、照片和远程桌面加入了可轻松卸载的预装应用的名单。之前，微软已经允许用户不使用非常规方法（如 winget 或第三方卸载器）就可以删除相机应用和 Cortana。

最新的 Windows 11 Canary 版本还包括了文件资源管理器中详情窗格的改进、让 Windows 主题色与动态照明兼容的鼠标和键盘同步、新的表情符号、DC 定位器的变化等等，具体可点此查看微软官方博客。

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