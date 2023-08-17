中国科学院自动化所成功打造通用类脑 AI 引擎，登上《Patterns》期刊

IT之家 8 月 17 日消息，据《科技日报》周二报道，中国科学院自动化研究所的研究人员成功打造类脑认知智能引擎“智脉”，并全面开源、开放。

据报道，“智脉”是一个基于类脑脉冲神经网络的 AI 与脑模拟计算平台，以多尺度生物可塑性原理为基础，支持全脉冲神经网络建模，具备脑启发的 AI 模型及脑功能和结构模拟能力。同时，该平台还将为探索面向通用 AI 的类脑智能研究提供基础支撑，并将助力探索自然智能的计算本质和新一代 AI 的发展。

此外，“智脉”的相关研究成果也已经以封面文章的形式在《Patterns》期刊上发表。（IT之家注：《Patterns》期刊是《细胞》（Cell）旗下主打生物学、化学和药学领域数据科学的子刊）

据论文通讯作者、中国科学院自动化研究所研究院曾毅表示，“智脉”旨在深入探究大自然的智慧如何形成，并希望通过其模拟乃至超越人类的高级认知能力：如类人概念学习、复杂决策、认知与情感共情以及道德和利他等社会智能。

其称，该团队的长远科学愿景，是通过计算建模研究生物智能并研制结构与机制类脑、认知功能类人的类脑 AI，最终实现 AI 与人和谐共生。

▲ 图源中国科学院自动化研究所

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。