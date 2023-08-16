全国首个《人工智能法示范法 1.0（专家建议稿）》发布

IT之家 8 月 16 日消息，中国社会科学院国情调研重大项目《我国人工智能伦理审查和监管制度建设状况调研》起草组昨日发布《人工智能法示范法 1.0（专家建议稿）》。

据悉，《示范法》涵盖总则、工智能支持与促进、人工智能管理制度、人工智能研发者和提供者义务、人工智能综合治理机制、法律责任和附则七大章节。总体来看，《示范法》坚持发展与安全并行的中国式治理思路，提出了负面清单管理等治理制度，并对人工智能产业链条各主体责任义务分配等核心问题进行了回应。

《人工智能法示范法 1.0（专家建议稿）》中，专家强调以国家机关的先行先试促进人工智能的推广应用，采用负面清单管理制度对人工智能进行风险管理，负面清单内的研发、提供活动采取许可机制，实行事前监管；负面清单外的研发、提供活动则采取备案机制，事后监管机制，并提出应设置“国家人工智能主管机关，负责统筹人工智能发展和管理”，同时相关部门应坚持发展导向，设计了尽职免责等相应条款，以为人工智能创新活动提供宽松政策环境。

IT之家摘录《人工智能法示范法 1.0（专家建议稿）》部分要点如下：

第一章 总则

第四条（以人为本原则） 从事人工智能研发、提供和使用活动应当以人为本、智能向善，确保人类能够始终监督和控制人工智能，始终以促进人类福祉为最终目标。

第五条（安全原则） 从事人工智能研发、提供和使用活动，应当采取必要措施保障所研发、提供和使用的人工智能及其相关网络数据的安全。

第七条（可问责原则） 从事人工智能研发、提供和使用活动，应当分别对其研发、提供和使用活动负责。

第二章 人工智能支持与促进

第十五条（人工智能发展规划） 国家实施新一代人工智能发展规划，坚持人工智能研发攻关、产品应用和产业培育共同推进，全面支撑科技、经济、社会发展和国家安全。

省级以上人民政府应当将人工智能发展纳入本级国民经济和社会发展规划，并根据需要制定人工智能发展规划。

第二十条（专业人才培养） 国家支持高等院校完善人工智能领域学科布局，设立人工智能专业，推动人工智能领域一级学科建设。

鼓励高等学校、科研机构和企业等开展面向人工智能领域重大科学前沿问题的基础理论研究和关键共性技术研发，承担重大科技和产业创新专项。

国家支持建立有利于促进人工智能发展的项目管理创新机制、创新人才评定机制、科技成果转化激励机制等。

第二十一条（财政资金支持） 国家鼓励各地方各部门发挥投资引导基金扶持作用，聚焦人工智能核心领域与关键环节开展专项扶持。

国家鼓励社会资本参与人工智能产业发展。

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