微软推动 PWA 生态，符合条件开发者限时免收 19 美元商城注册费

IT之家 8 月 17 日消息，微软近日发布新闻稿，宣布和 PWABuilder 团队合作，在 9 月 15 日之前免收 19 美元注册费用，鼓励开发者在 Microsoft Store 上发布 PWA 应用。

开发者如果想要在 Microsoft Store 上分发应用程序，需要先花费 19 美元（IT之家备注：当前约 139 元人民币）注册一个开发者账号。

微软表示自今天到 9 月 15 日为止，符合条件的开发者可以免费获得开发者账号，可以在 Microsoft Store 上免费发布 PWA 应用程序。

IT之家根据微软博文报道，在此附上符合条件的开发者要求如下：

要求至少一款可安装的 PWA 应用程序，包含所有必需的清单字段，并实现至少两个桌面增强功能

需要在 Partner Center 罗列的国家和地区生活。

具有有效的微软账户，可用于注册 Microsoft Store on Windows 开发人员账户。

当前没有 Microsoft Store 账户

在 Microsoft 向您发送令牌后的 30 个日历日内，使用“应用商店令牌”创建 Microsoft Store on Windows 开发人员账户，并使用您在此处登录时使用的同一 Microsoft 账户。

计划在今年日历年（太平洋标准时间 2023 年 12 月 31 日午夜之前）在商店中发布应用程序

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