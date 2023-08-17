网易《风云岛行动》手游停止下载和注册，仅保留部分服务器

IT之家 8 月 17 日消息，网易《风云岛行动》手游于近日发布运营公告，由于游戏开发运营策略的调整，《风云岛行动》游戏将于 2023 年 10 月 9 日 15 时起停止新内容开发，关闭部分服务器。

具体事项通知如下：

1. 2023 年 8 月 9 日 14 时：关闭游戏下载入口，停止所有新用户注册，“指定服务器”内将停止游戏充值；

2. 2023 年 10 月 9 日 15 时：仅保留【风云岛 2】服务器，其他“指定服务器”将全部关闭，届时“指定服务器”玩家将无法登录游戏。

网易游戏官方表示对因此给玩家造成的不便深表歉意，为答谢玩家的理解和支持，官方将给“指定服务器”的玩家推出了相应的福利方案，IT之家汇总如下：

福利一：

自公告发布之日起至 2023 年 10 月 9 日 15 时止，《风云岛行动》现有玩家游戏账号中尚未使用的光玉可继续使用。截止至 2023 年 8 月 9 日 14 时，《风云岛行动》玩家的网易邮箱账号中尚未使用的收费光玉（特指玩家通过法定货币充值获得的光玉），网易将以等额点数的方式存储于玩家网易邮箱账号里以作为补偿，玩家可继续在网易公司旗下的其他相关游戏中使用该点数。

福利二：

为《风云岛行动》玩家更好地体验网易游戏，网易公司针对《风云岛行动》玩家推出以下福利活动，玩家可在《永劫无间》、《新倩女幽魂》客户端游戏中获得网易游戏成长福利。

公开信息显示，《风云岛行动》手游是网易雷火工作室出品的英雄套路生存手游。该游戏于 2018 年 8 月 17 日开启首测，2019 年 1 月 3 日开启二测，2020 年 3 月 5 日全平台公测。

《风云岛行动》主打东方幻想题材，拥有风牧远、龙音子、浅语、莫朗、苍鹭、阿丽等众多个性英雄，他们将在一座包含众多特色主题地形和复杂四季变换的岛屿上展开竞技，争夺天选勇士之名，拯救星海世界。按照官方的定位，《风云岛行动》是一款“二次元英雄套路吃鸡”游戏。

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