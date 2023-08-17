微软 Win11 应用商店推出 AI 摘要功能，可根据 App 评价生成总结

IT之家 8 月 17 日消息，据外媒 Neowin 当地时间周三报道，微软应用商店“AI 摘要”功能现已向美国用户正式推出。该功能旨在为用户提供一种快速、简单的方式来概括和总结人们对某款 App 的评价以及观点，为想要下载该 App 的用户提供参考。

据报道，“AI 摘要”功能能够同时抓取对 App 的正面、负面评价，包括部分“评价很高”的 App 或游戏。该功能可以在几秒钟内将一个应用的数千条在线评论总结成一段精练的文字，突出显示最重要的观点。这对于用户在选择和下载新的应用和游戏时，参考和收集用户反馈非常有用。

▲ 图源 Neowin

例如，针对微软自家的视频编辑器 Microsoft Clipchamp，在商店内由 AI 生成的摘要如下文：

用户们之所以喜爱 Clipchamp，是因为它具有多样化的编辑工具和易用性。对于那些剪辑初学者来说，这是一个非常棒的选择；而对于那些社交媒体创作者来说，它提供了很多强大的功能。尽管它会出现部分小故障和问题，但它对于初学者来说，仍是一款值得信赖的编辑器。在此，向那些想要在 YouTube Shorts、TikTok、Instagram 等平台上传简单到中级内容的用户推荐这款 App。

IT之家注：该功能仅适用于美国 Windows 11 用户，后续有望向更多国家和地区用户推送。

该功能是微软今年 5 月推出的“AI hub”其中一部分，AI hub 是一个集合了各种 AI 相关的应用、插件和摘要的专区。除了 AI 摘要功能，微软还计划在合作伙伴中心的预览频道中引入 AI 生成的关键词和多类别选择的能力，这些改变将帮助开发者通过使用 AI 来处理应用元数据，提高他们的应用在微软商店搜索结果中的可发现性。

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