IT之家 8 月 17 日消息,市场调查机构 Gartner 近日发布报告,以生成式 AI 的炒作周期(Hype Cycle)来看,目前已达到“膨胀预期峰值”。

该机构将生成式 AI 的炒作周期划分为创新触发器(Innovation Trigger)、“膨胀预期峰值”(Peak of Inflated Expectations)、“幻灭的低谷”(Trough of Disillusionment)、“启蒙的斜坡”(Slope of Enlightenment)和“生产力的高原”(Plateau of Productivity)5 个阶段。

该机构认为生成式 AI 目前正处于第 2 阶段,由于消费者和媒体对其抱有太高的期望,在接下来会迅速跌入低谷

该机构预估在未来 2-5 年内会进入第 5 阶段,届时 AI 增强,云可持续性,因果 AI,后量子密码学,GitOps 等会蓬勃发展。

IT之家在此附上报告原文链接,感兴趣的用户可以访问阅读。

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。