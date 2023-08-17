纽约出台新规，成全球首个要求网约车 2030 年前实现全面电动化的城市

IT之家 8 月 17 日消息，据 Electrek 报道，纽约市宣布，到 2030 年，所有网约车必须使用电动汽车和无障碍车辆，这是全球第一个提出这一要求的大城市。

纽约市长埃里克・亚当斯和市出租车和豪华轿车委员会（TLC）主席大卫・杜今天公布了新的“绿色出行”规则，要求纽约市的网约车队伍在 2030 年前完成电动化和无障碍化的转型。目前的联邦和州政府的补贴预计将鼓励购买电动汽车，并推动电动汽车和内燃机汽车在 2027 年前达到价格平等。

此外州政府规定，到 2035 年，州内销售的所有新的乘用车、皮卡和 SUV 必须是零排放的。

IT之家附“绿色出行”计划的推进步骤：从 2024 年开始，纽约市将要求 5% 的高频网约车行程，包括优步和 Lyft 等平台，使用电动汽车或无障碍车辆。这一比例将在 2025 年提高到 15%，在 2026 年提高到 25%。之后每年增加 20 个百分点，直到本十年末达到 100%。

优步和 Lyft 也承诺在 2030 年前完成电动化转型，两者在纽约市共有 7.8 万辆网约车。总体而言，纽约市的目标是在 2030 年前将交通排放减少一半。

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