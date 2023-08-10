RISC-V 新成果，deepin 深度操作系统成功适配 LicheePi 4A 开发板

IT之家 8 月 10 日消息，深度操作系统今日宣布，自适配 VisionFive 1、VisionFive 2 、SG2042 等开发板之后，近期 ，deepin RISC-V SIG 在推动 RISC-V 生态过程中又取得了新突破：deepin 操作系统成功适配 LicheePi 4A 开发板。

深度操作系统表示，LicheePi 4A 是矽速科技设计的一款采用 TH1520 芯片为主控核心的 Linux 开发板，“是截至目前（2023Q2）为止最强的 RISC-V SBC”。

IT之家查询发现，LicheePi 4A 包含 4 颗玄铁 C910 CPU 核心，板载最大 16GB 64bit LPDDR4X，128GB eMMC，支持多种外设，包括双千兆网络接口、USB 3.0 接口、HDMI+MIPI 显示输出等。

▲ 图源矽速科技

深度操作系统表示，deepin 面向 LicheePi 4A 开发板的镜像已经推出，当前可下载试用。此镜像基于最新的 deepin v23 beta 版本，由 deepin-ports 的 RISC-V 分支制作，采用来自 revyos 为 LicheePi 4A 适配的内核。经 RISC-V SIG 适配及测试，有线网络、无线网络、USB 接口、HDMI 输出等均能够正常使用，DDE 桌面环境运行正常。

▲ 图源深度操作系统公众号

▲ 运行实况，图源深度操作系统公众号

本次镜像采用了适配工作的最新成果，搭载了 DDE 桌面环境和浏览器等基本功能，经过测试能够满足日常办公和开发工作，且能通过软件包管理器获取已适配 RISC-V 的软件资源。

当然，目前镜像也存在部分已知问题。由于 LicheePi 4A 的 Imagination 驱动尚未完整开源，故渲染使用 llvmpipe 作为软件替代方案，因此部分桌面特效暂不可用。

深度操作系统承诺，将持续关注和跟进相关图形驱动开源和主线合并的进展，并适时更新镜像。此外，RISC-V 分支合并主线也已在工作计划之中，未来将逐步展开。

镜像下载地址：

https://cdimage.deepin.com/RISC-V/LicheePi4A-image/

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