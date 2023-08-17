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首页 > 鸿蒙之家>鸿蒙新闻

开源鸿蒙生态再进一步，阿里平头哥 RISC-V 芯片适配 OpenHarmony

2023/8/17 11:10:06 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 8 月 17 日消息，据 OpenHarmony 龙芯架构小组负责人连志安消息，阿里平头哥 RISC-V 芯片已适配开源鸿蒙 OpenHarmony

连志安日前放出了一段操作演示视频，可以看到搭载平头哥曳影 1520 的开发板搭配屏幕，正在运行 OpenHarmony 3.2 Release 版本，且能够正常触屏操作。

值得一提的是，今年 1 月，润开鸿就发布了适配研发的、基于平头哥 SoC 原型“曳影 1520”的 OpenHarmony 标准系统开发平台 HH-SCDAYU800 开发套件

据IT之家此前报道，阿里平头哥曳影 1520 是基于无剑 600 平台设计的高性能 RISC-V SoC 原型，性能覆盖边缘计算、人工智能、图像识别、多媒体等多种场景。

无剑 600 平台支持 4 核高性能 RISC-V 处理器，最高主频可达 2.5GHz，实现了 CPU+XPU 异构架构的全面优化；支持 64 位 LPDDR4X，最高吞吐率 4266MT / s；整合 4TOPs 的 Int8 AI 算力；全流程满足 GP TEE 国际安全标准。无剑 600 平台有望帮助芯片公司显著降低芯片开发成本和风险，并大幅缩短研发周期。

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关键词：开源鸿蒙RISCVOpenHarmony平头哥曳影 1520

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