小米 13 手机推送安卓 14 正式版系统更新，更新包大小 6.1GB

IT之家 8 月 17 日消息，有IT之家网友手持的小米 13 手机已经收到了安卓 14 正式版的更新推送，版本号 14.0.0.4.UMCCNXM，此次推送的更新包大小为 6.1GB。

虽然介绍里面只提到了提高系统稳定性、优化系统的流畅度，但似乎也意味着小米 MIUI 下一个大版本系统的到来。

在昨日小米社区也发文称 Xiaomi 13 Pro、Xiaomi 13 已面向开发版用户，上线基于 Android 14 的 MIUI 版本招募，请上述两款机型有需求的用户，前往小米社区内测中心进行报名。

值得一提的是，XiaomiUI 上个月初就在小米服务器上发现了 MIUI 15 的 alpha 版本，从 Mi Code 获取的信息显示，MIUI 15 的第一个测试版本是 MIUI-V23.5.22，表明开发工作从 5 月 22 日就已经开始。

据 XiaomiUI 称，MIUI 15 将在系统动画、实用功能和其他方面带来改进，预计将基于安卓 13 和安卓 14 系统，可能兼容更多的小米手机型号。

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