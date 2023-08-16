赠 169 元手环：小米 Redmi K60 至尊版手机 2599 元起京东补货

小米 Redmi K60 至尊版手机于两天前发布，搭载联发科天玑 9200+ 旗舰处理器，配有 Pixelworks 逐点的 X7 独显芯片，售价 2599 元起。

今日京东部分型号已补货，大部分地区支持次日达。

下单再赠价值 169 元 Redmi 手环 2 + 支持 6 期免息：

学生会员除手环外，将额外加送小米小爱音箱 Play 增强版：

各款具体售价如下：

12GB + 256GB 首发价 2599 元

16GB + 256GB 首发价 2799 元

16GB + 512GB 首发价 2999 元

16GB + 1TB 首发价 3299 元

24GB + 1TB 首发价 3599 元（8 月 22 日开售）

Redmi K60 至尊版拥有墨羽、影青、晴雪三款配色，厚 8.49mm，重 204g，采用一体式金属 DECO、无屏幕支架，后盖为碳纤维纹理。

Redmi K60 至尊版搭载联发科天玑 9200+ 旗舰处理器，配有 Pixelworks 逐点的 X7 独显芯片，最高 24GB LPDDR5X 内存和 1TB UFS 4.0 闪存，还搭载了全新的狂暴引擎 2.0。

在游戏表现上，Redmi K60 至尊版支持了 100 + 款 144FPS 插帧游戏，以及 30 款原生 144FPS 游戏。

该机采用一块 6.67 英寸 2712×1220 华星光电 C7 OLED 直屏，峰值激发亮度 2600nit，支持 144Hz 刷新率，2880Hz 高频 PWM 调光；拥有 5000mAh 电池，120W 快充，号称“19 分钟充电 100%”。

影像方面，Redmi K60 至尊版后置 50MP（索尼 IMX800，OIS 光学防抖）主摄，以及 8MP 超广角 + 2MP 微距三摄，前置 20MP 居中挖孔镜头。

此外，Redmi K60 至尊版搭载了 X 轴线性马达、NFC、红外遥控、双扬声器、IP68 防尘防水、MIUI15 首批升级等。

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