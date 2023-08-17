消息称荣耀手机获得谷歌 GMS 服务支持，有望“过段时间”官宣

IT之家 8 月 17 日消息，据微博博主 @数码闲聊站 今日上午发文爆料，荣耀 GMS（谷歌服务）“终于搞定了”，并将在“过段时间后”应该会官宣。

有网友在该微博评论区评论询问道，此举是否意味着荣耀手机不会回归鸿蒙 HarmonyOS，得到了 @数码闲聊站 的肯定答复：“嗯，绑定安卓”。若事情属实，将意味着荣耀的国内手机业务重新支持 GMS 服务。

IT之家此前报道，2021 年 10 月 11 日荣耀通过官方推特宣布已恢复与谷歌的合作，当时的新品荣耀 50 系列海外机型也将预装 Google Mobile Services（GMS）。

谷歌移动服务（GMS）是 AOSP 与 Android 之间的主要区别之处，当一款机型运行了兼容 Android 的系统并取得谷歌授权之后即可使用 GMS（主要包括 Google Map、GMAIL、YouTube、Chrome、Google Play 等）服务，对于海外的安卓生态有重要意义。

此外，有印度数码博主近日声称，荣耀有望于 9 月在印度推出荣耀 90 智能手机。HONOR Tech 官方 X 账号日前发布帖子，宣布将为印度市场带来新消息。随后 realme 印度前首席执行官 Madhav Sheth 转发了这条帖子，确认将加盟荣耀。

在最新的 X 帖子中，Madhav Sheth 宣布“荣耀智能手机新品即将在印度推出”，确认荣耀重返印度智能手机市场。

需要注意的是，荣耀在印度市场的新品停留在了 2020 年，此后再也没有在该国发布过任何新手机。虽然荣耀官方没有正式宣布退出印度市场，但实际上已经没有进行大力扩张了。

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