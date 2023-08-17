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中国铁路：火车站按摩椅设置不得超全部座椅 20%，各站需排查整顿

2023/8/17 12:56:20 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：汪淼
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IT之家 8 月 17 日消息，中国铁路官微今日发文，对多功能候车座椅（如按摩座椅）提出整改、规范要求。IT之家整理如下：

合理布设，便利旅客出行

  • 必须确保候车区域旅客候车座椅总数不减少。

  • 多功能候车座椅数量不得超过全部候车座椅的 20%

  • 多功能候车座椅应在各候车区分散均衡设置，不得影响旅客候车、通行。

加强检查维护，改善旅客体验

  • 定期开展用电安全检查、卫生保洁和消杀灭等工作，确保多功能候车座椅作用状态良好。

  • 在多功能候车座椅区域醒目位置规范设置“免费就座、扫码按摩”标识，并公布服务监督电话。

全面排查整改，依法合规经营

  • 8 月底前组织开展全面排查整顿，对多功能候车座椅数量、规格、布局、状态、卫生不符合要求的，限期整改到位。

  • 对客流量大且候车面积不足的车站，进一步压减多功能候车座椅比例和数量。

在提出以上要求的同时，铁路部门近期也对泰安高铁站的多功能候车座椅（即按摩座椅）的经营服务问题进行了通报批评，要求各地火车站举一反三对现有问题进行自查、整改，确保状态良好和经营规范。

据半岛晨报报道，近期泰安高铁站遭到多位旅客吐槽，因为候车厅内近 500 个座椅中，共享按摩椅占据了 9 成，导致候车室在碰到客流高峰时，现有的座位数量不足。此外，这些按摩椅的舒适性和卫生问题也曾受到旅客质疑。

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关键词：中国铁路按摩椅

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