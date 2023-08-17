微软更新 Mac 版 Office 应用：停止支持 PostScript Type 1 字体

IT之家 8 月 17 日消息，国外科技媒体 Arstechnica 近日发出提醒，在 Adobe 和微软终止对 PostScript Type 1 字体的支持之后，部分旧文档可能会出现“缺少的字体”错误。

IT之家注：Type 1 字体（也称 PostScript、PS1、T1、Adobe Type 1、Multiple Master，简称 MM）是字体行业中的一种格式，已被可支持较大字形集的格式取代。

Type 1 字体于 1984 年由 Adobe 引入，与其 PostScript 页面描述语言一起使用，随着可使用 PostScript 的桌面出版软件和打印机的普及而得到了广泛使用。

Adobe 和微软合作后来推出了名为 OpenType 的新字体格式，用于替代 TrueType 和 PostScript Type 1；到 2000 年代中期，它已经作为开放标准发布，并成为大多数操作系统和软件使用的主要字体格式。

Adobe 公司已经于 2023 年 1 月终止了对 PostScript Type 1 字体的支持，IT之家在此附上链接，感兴趣的用户可以点击阅读。

微软近日宣布适用于 Mac 平台的 Microsoft Office 也放弃了对 Type 1 字体支持。

此外 Microsoft 365 版本 Word, Excel, PowerPoint, OneNote 和 Outlook for Mac 也放弃了对该字体的支持。

另一个开源办公套件 LibreOffice 在去年年中发布的 5.3 版本中，也已经停止了对 Type 1 字体支持。

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