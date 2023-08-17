东风日产第三代逍客车型上市：13.99 万元起，L2 级智能辅助驾驶系统

IT之家 8 月 17 日消息，东风日产近日宣布全新第三代逍客正式上市，售价区间在 13.99 万元~17.49 万元。

▲ 图源东风日产官方，下同

据官方介绍，全新逍客外观采用“磁力流动设计美学”，配备 LED 风刃式前大灯、LED 雨滴式尾灯、0.82㎡可开启全景天窗以及 19 英寸旋风切面轮毂等，磁力蓝车身搭配曜石黑悬浮式车顶。

车内方面，全新逍客中控台采用悬浮式镂空设计，配备游艇式电子换杆档，提供电动 10 向真皮座椅以及无线快充等。此外，该车还配备 12.3 英寸交互式仪表盘、10.8 英寸风挡式 HUD 抬头显示以及 12.3 英寸 6 核高清中控屏。

全新逍客基于全新第二代 CMF 专业 SUV 平台打造，车身长宽高分别为 4440×1840×1627mm，轴距为 2665 mm，配备麦弗逊式独立前悬挂以及四连杆式独立后悬挂。该车搭载 HR13 涡轮增压发动机（直列式四缸），搭配新一代 XTRONIC CVT 智能无级变速器，发动机额定功率达到 116kw，最大扭矩 270N・m，最高车速达 196 km/h。

智能驾驶方面，全新逍客搭载增强版 ProPILOT 超智驾，据称为“L2 级智能驾驶辅助系统”，支持 ICC 智能自适应巡航、ILI 车道智能修正、EAPM 油门误踩纠正、MOD 移动物体 / 行人预警、ITC 智能循迹控制等功能。

IT之家附第三代逍客售价如下：

精英版 13.99 万元

豪华版 15.49 万元

领航版 16.29 万元

旗舰版 17.49 万元

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