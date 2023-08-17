三星 Exynos 2400 处理器信息汇总：十核心设计、仅支持 64 位

IT之家 8 月 17 日消息，国外科技媒体 SamLover 近日发布博文，结合最新掌握的爆料信息，汇总了目前关于三星 Exynos 2400 处理器的相关信息。

该媒体从多方渠道确认，三星明年推出的 Galaxy S24 系列将回归双处理器战略，在搭载高通骁龙 8 Gen 3 for Galaxy 之外，在欧洲等部分市场会搭载自家的 Exynos 2400 处理器。

该媒体确认 Exynos 2400 处理器将会采用 1+2+3+4 的十核心设计，IT之家在此附上信息如下：

1 个 3.1GHz 的 ARMv9 Cortex-X4 核心

2 个 2.9GHz 的 ARMv9 Cortex-A720 核心

3 个 2.6GHz ARMv9 Cortex-A720 核心

4 个 1.8GHz ARMv9 Cortex-A520 核心

Exynos 2400 处理器会过渡到最新的 Arm V9.2 核心，意味着仅支持 64 位。

图形方面，Exynos 2400 处理器配备 Xclipse 940，其图形计算单元数量是 RDNA 2 实现的两倍。

在人工智能方面，Exynos 2400 会配备专用的芯片组，进一步增强 AI 场景应用。

在通讯模块方面，Exynos 2400 会配备 Exynos 5300 调制解调器，下行速度最高可以达到 10 Gbps，上行速度最高可以达到 3.87Gbps，此外还支持双向卫星通讯，并支持最新的 3GPP 5G Version 18 网络。

Exynos 2400 处理器还支持 UFS 4.0 存储、最高 8.5 Gbps 的 LPDDR5X 内存，支持 3.2 亿像素传感器，支持 8K@60FPS 拍摄。

目前无法确认 Exynos 2400 处理器的工艺情况，不过该媒体预估将会采用第 4 代 4nm 节点。

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